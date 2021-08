“Beautiful”, anticipazioni puntata 2 agosto: le parole di Penny Escobar

Beautiful, anticipazioni 2 agosto: Sally chiede scusa a Wyatt per ciò che ha fatto. La dottoressa Penny Escobar intanto….

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Sally svenire a causa di un severo stacco di panico. La Spectra si è sentita male dopo che Wyatt ha scoperto i suoi molteplici segreti: non solo Sally ha finto per mesi di essere afflitta da una malattia terminale, ma ha anche rapito Flo per impedirle di raccontare a tutti la verità. Lo Spencer è furioso con l’ex fidanzata e giura che non la perdonerà mai. Riconoscendo di essersi comportato male a sua volta quando stavano insieme, tuttavia, Wyatt decide di non denunciare Sally. Nel frattempo anche Steffy è in ospedale, vittima di un incidente. A provocarlo è stato Bill, ma il tenente Sanchez lo scagiona, sostenendo si sia trattato di uno scontro fortuito.

Beautiful, anticipazioni 2 agosto: Sally è dispiaciuta

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che per Steffy è giunto il giorno delle dimissioni. La Forrester sta ancora molto male, ma non vede l’ora di rivedere sua figlia Kelly. Il dottor Finnegan le fa promettere di prendere tutti i farmaci di cui ha bisogno, ma lei è ancora restia. Alla casa sulla scogliera, Liam ed Hope preparano una festa in suo onore.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Katie riceverà uno strano messaggio di scuse da parte di Sally. Confusa, la Logan chiederà spiegazioni a Wyatt e Flo. I due si consulteranno, incerti su cosa dire. È arrivato il momento che anche Katie scopra tutta la verità sulla malattia di Sally.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, lunedì 2 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.