“Beautiful”, anticipazioni puntata 3 agosto: la festa a sorpresa

Beautiful, anticipazioni 3 agosto: Steffy viene dimessa dall’ospedale dopo l’incidente in moto. Liam ed Hope…



Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto il dottor John Finnegan far promettere a Steffy che prenderà gli antidolorifici che le ha prescritto. La Forrester ha accettato di seguire la cura solo per poter tornare da sua figlia Kelly, ma non sembra convinta della cosa. Ridge è preoccupato per lei e cerca di starle accanto come può senza forzarla. Nel frattempo Flo e Wyatt riflettono sul raccontare o meno a Katie ciò che è successo con Sally. La stilista non solo ha finto di soffrire di una malattia mortale, ma ha anche rapito Flo per metterla a tacere. Se lo Spencer non l’ha ancora denunciata è semplicemente perché riconosce di aver sbagliato a sua volta mentre stavano insieme.

Leggi anche -> “Glee”, vi ricordate la professoressa Emma? Oggi ha 42 anni, è così – FOTO

Beautiful, anticipazioni 3 agosto: la promessa di Steffy

Leggi anche -> Netflix, The Crown. La notizia che i fan della serie non avrebbero mai voluto ricevere

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy sarà finalmente dimessa. Per festeggiare il suo ritorno, Hope e Liam le organizzeranno una festa a sorpresa insieme a Kelly e Beth. I due stanno facendo di tutto per non farla sentire esclusa. Steffy ricorda la promessa fatta al dottor Finnegan, ma non è ancora convinta di voler prendere antidolorifici. La Forrester ha paura di poter diventare dipendente dai farmaci.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Wyatt e Flo decideranno di raccontare a Katie ciò che è successo con Sally. La Logan si sentirà profondamente tradita dalla Spectra, che ha cercato di aiutare a più riprese nel corso degli ultimi mesi.

La prossima puntata di Beautifulandrà in onda domani, martedì 3 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.