Calciomercato Juventus, offerta clamorosa da 40 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri danno una svolta alle trattative e mettono sul piatto 40 milioni per un top player.

Il ritiro precampionato della Juventus entra nel vivo, oggi il rientro degli ultimi nazionali che erano ancora in vacanza dopo gli impegni tra Euro 2020 e Coppa America.

Massimiliano Allegri ha adesso la squadra praticamente al completo e può lavorare senza sosta in vista dell’inizio della stagione. Ma molte novità si attendono ancora dal calciomercato, altro fronte molto caldo per i piemontesi.

Il ds Cherubini è a sua volta al lavoro per regalare al tecnico livornese i rinforzi richiesti. Possono essere giorni decisivi per Manuel Locatelli, anche se per il centrocampista della Nazionale l’accordo con il Sassuolo non è stato ancora trovato.

La trattativa va ancora piuttosto per le lunghe, con l’ad neroverde Carnevali che non cede finora alle proposte pervenute. Altro obiettivo in mezzo al campo è Miralem Pjanic, ma anche per il bosniaco la trattativa con il Barcellona non decolla. Anche se potrebbero arrivare novità dopo il trofeo ‘Gamper’ proprio con i blaugrana.

Juventus, la svolta: ecco l’alternativa a Locatelli, parte l’offerta

La Juventus potrebbe dunque ‘risolvere’ la situazione di stallo andando a caccia di un nuovo centrocampista. E sarebbe già pronta una proposta da 40 milioni di euro.

L’offerta riguarderebbe il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos. La notizia è stata data su Twitter dal giornalista Paolo Paganini, che ha parlato di un incontro tra il manager del tedesco e la Juventus.

La news dell’offerta invece è stata rilanciata da media spagnoli ed inglesi. Il giocatore piace davvero molto ad Allegri che lo ha sempre apprezzato. Potrebbe essere lui la chiave di volta per la mediana bianconera, avendo classe ed esperienza sufficienti per risollevare un reparto in difficoltà nelle ultime stagioni.

Juventus che sarebbe inoltre pronta a finanziarsi il colpo provvedendo a due cessioni pesanti: quella di Ramsey e quella di Demiral. Il gallese non convince, il difensore turco può rappresentare una importantissima plusvalenza.