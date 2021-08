“Bella e al naturale”, Caterina Balivo dècollète e curve monumentali: “baywatch” appena uscita dall’acqua – FOTO

La conduttrice, Caterina Balivo ha sorpreso tutti con un’uscita dall’acqua davvero entusiasmante: spettacolare.

Caterina Balivo sembra essere tornata la bambina “viziata” di una volta, colei che faticava ad uscire dal mare, troppo presa dalle onde e dall’intrattenimento generale con gli amichetti dell’infanzia.

Questa volta, l’ex presentatrice di “Detto Fatto” ha evitato qualsiasi capriccio di un tempo, regalando una gioia indescrivibile a ciascuno dei propri followers. La showgirl napoletana ha intrattenuto i propri followers, a corredo di una giornata in spiaggia da ricordare.

Madre a tempo pieno per i suoi figli, la solarissima vip partenoepa è particolarmente felice in questo periodo, oltre a trascorrere nel segno del riscatto, una delle vacanze più belle mai vissute prima.

La regina della tv, mai come stavolta contesa tra la Rai e la Mediaset vive un’estate da sogno, in uno dei luoghi d’incanto dello stivale. Si tratta dell’Isola di Capri, sulla quale si sta rendendo protagonista di scatti da urlo, alcuni dei quali sfociano in una sensualità da urlo

Caterina Balivo, “bagnina di salvataggio” bollente: passo sensuale

