L’influencer Chiara Nasti ha preso una decisione importante di recente, sorprendendo i fan che rimangono attoniti

Chiara Nasti si prende una pausa dai social. Lo ha annunciato tramite un messaggio condiviso sul suo profilo instagram. Questa decisione deriva da un momento di malessere dell’influencer dovuto a molte situazioni della sua vita che le sono sfuggite di mano. Lei che viveva su instagram praticamente decide di sospendere la sua attività per dedicarsi a se stessa.

LEGGI ANCHE>>>Giorgia Palmas e Filippo Magnini la coppia dell’estate, bellissimi-FOTO

Chiara Nasti sorprende tutti quanti con l’annuncio dello stop ai social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Un Posto al Sole” anticipazioni 3 agosto: Bianca e Cristina in conflitto

Le parole dell’influencer al riguardo sono le seguenti: “Ho bisogno di prendere una pausa dai social, amo chi mi supporta da sempre ma in questo momento voglio dedicare del tempo a Chiara. Ci pensavo da qualche settimana ma avevo la paura di poter deludere le persone che hanno sempre creduto in me, però sono arrivata alla conclusione che se le mie decisione ad oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me, è giusto che io lo faccia. In questi anni non ho mai pensato al 100% a me, ho messo d’avanti le mie amicizie, le persone che amo come giusto che sia..tralasciando un po’ me..sempre di più.

Ad oggi che mi sono fermata un attimo, guardandomi realmente dentro ho capito di aver perso un po’ me stessa col mio modo di fare essendo una persona super sensibile e certe cose non sono riuscita a prenderle con la leggerezza di una ragazza di 23 anni essendo sempre sotto giudizio. E voglio ritrovarmi nella maniera più serena possibile e sicuramente per un periodo lontano da internet. Vi voglio bene. Chiara”. Questo è il messaggio scritto dall’influencer per i suoi followers. Per la Nasti non è stato un periodo facile, dopo l‘addio al calciatore che le aveva rapito il cuore Niccolò Zaniolo, che è da poco diventato papà, la Nasti è apparsa triste.

Lei stessa aveva chiesto ai propri followers di non mandarle più segnalazioni sull’ex compagno perché non la faceva stare bene. In questo ultimo periodo la Nasti ha perso un po’ il senso della realtà con i social, il lusso e la sua personalità che è andata oltre la sua immaginazione. In parte la causa è che si doveva difendere costantemente dalle critiche e questo non le ha giovato affatto. I social possono dare successo e fama, ma il prezzo da pagare è caro. Ci si mette alla mercè di chiunque. Tutti possono giudicare, insultare e minacciare persino. Le ripercussioni causate negli anni dai social sono tremende. Molte persone si sono tolte la vita per il cosiddetto cyberbullismo. La scelta di Chiara è logica e comprensibile. I social possono essere tossici. Specialmente ora che sembra esserci una ricerca della perfezione inesistente.

Dove non ci si accetta per quello che si è. Si rischia di perdere se stessi nella ricerca di qualcosa che non esiste. Ed è quello che è capitato a Chiara. I commenti sotto al post sono stati moltissimi e come sempre non tutti positivi. C’è chi la corregge sull’uso della grammatica nel suo sfogo, chi la deride per la scelta presa e chi sostiene che è uguale a tutte le altre influencer, un’ingrata.