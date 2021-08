Dayane Mello, l’ultimo scatto manda i suoi fans in visibilio: in pochissimi minuti la modella più amata del momento dai social e dalla televisione fa record di likes

Dayane Mello è una delle modelle più amate del momento da parte degli utenti sui social ma anche dalla televisione. Sono anni oramai che è un personaggio pubblico ma è con la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, che il suo successo ha toccato il picco più alto. Da allora ha tantissimi followers che la amano e che la seguono, e anche a chi non è simpatica alla fine è diventata qualcuno che sta molto a cuore. Ogni scatto che pubblica fa record di likes su Instagram.

Dayane Mello, che spettacolo: l’ultima foto fa girare la testa a tutti

Nell’ultimo sfoggia un costume leopardato, ma non è tanto lo scatto incredibile ad essere al centro dell’attenzione, bensì qualcos’altro che riguarda tutta un’altra situazione. Dayane, infatti, ha rivelato nelle sue storie di Instagram di essere arrivata finalmente in Brasile, il suo Paese natale. Durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia ha parlato spesso del fatto di non poterci tornare per via del covid, e questa situazione si è verificata anche quando Dayane ha perso suo fratello proprio durante il suo percorso nella casa e le venne detto che uscire sarebbe stato inutile, perché per andare in Brasile doveva sottoporsi ad una lunga quarantena.

Adesso Dayane ha potuto raggiungere finalmente i suoi amici e riabbracciare la sua famiglia dopo mesi di agonia. Il Brasile è un Paese che le sta molto a cuore, che le ha dato tanto e che le ha tolto troppo, e lì ad oggi ci è tornata da donna libera.