“Una dea” Giorgia Rossi come una sirena, scollatura esagerata – FOTO

Giorgia Rossi è il nuovo volto di Dazn. Nell’attesa di vederla in televisione, sfoggia su Instagram foto accattivanti in vacanza

Giorgia Rossi è una giornalista e conduttrice che sarà il nuovo volto di Dazn e dirà addio a Mediaset dopo i suoi otto anni con l’azienda. La professionista ha fatto molti anni gavetta ed ora è pronta a conquistare i fan con la sua prossima esperienza.

Molti l’hanno ritenuta una rivale di Diletta Leotta, ma tra loro i rapporti sembrano essere normali: colleghe che lavorano per la stessa azienda.

Giorgia Rossi, sorriso unico e costume strepitoso – FOTO

Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Seguita da più di quattrocentomila follower, Giorgia Rossi è una ragazza semplice e dalle mille qualità. Nell’attesa di vederla alle prese con il suo nuovo progetto lavorativo, sfoggia alcune foto della vacanza.

Su Instagram, infatti, spuntano scatti bollenti e sensazionali della giornalista in bikini. In barca, in acqua, in riva al mare. Un post è più bello dell’altro e i fan non perdono occasione di vedere i lati migliori della conduttrice.

Posteriore e décolleté in vista, i costumi sono strepitosi e mettono in risalto le sue forme. Per non parlare del sorriso che manda in tilt chiunque. Gli occhiali da sole non mancano mai, sono un must dell’estate ed ogni giorno Giorgia ne mostra un paio diverso dall’altro.

“Quando sei al mare ma stai per uscire dall’acqua per vedere le premiazioni di @gianmarcotamberi e @crazylongjumer” scrive sotto all’ultimo post. Piombano immediatamente commenti e like come “Una dea” e poi ancora “Incantevole splendore”, poi qualcuno aggiunge: “Bella come il sole”.

Il pubblico sportivo non vede l’ora di vederla su Dazn e di scoprire le novità dei programmi della prossima stagione. Il suo, come ha spiegato più volte, sarà un percorso diverso da quello della Leotta e la giornalista ci tiene a precisare che nessuno ha intenzione di mettere il bastone tra le ruoto all’altra.