Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, la fine di una lunga e speciale amicizia. Per quale motivo le due donne non si rivolgono più la parola?

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si conobbero nel 1999, quando diventarono la velina mora e bionda del tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la Notizia”, in onda su Canale 5.

La loro amicizia era forte e consolidata, erano due sorelle, facevano tutto insieme e sapevano rispettivamente i segreti l’una dell’altra. Ad un certo punto qualcosa è cambiato, ma perchè?

La loro amicizia, forte come la roccia, è stata scalfita, il motivo della rottura lascia davvero senza parole, ma com’è stato possibile? Elisabetta e Maddalena hanno fatto coppia fissa dal 1999 al 2002, il loro successo è stato clamoroso, per molto tempo sono state oggetto d’invia da parte di altri vip.

Un rapporto così bello, forte e sincero non si era mai visto.

Un’amicizia finita per un interesse, un vero peccato

Un’amicizia pura, sincera, forte, vera, Maddalena ed Elisabetta erano molto affiatate, pubblicavano tutti i giorni foto insieme, si scambiavano commenti carini, erano l’una la spalla dell’altra. Ma perchè hanno litigato?

Sono anni ormai che le due donne non si rivolgono più la parola, dal 1999 fino al 2019 sono state inseparabili, un’amicizia così non si era mai vista. Dopo lo strepitoso successo in Italia sono andate entrambe a Los Angeles per trovare fortuna all’estero con i rispettivi mariti americani.

All’improvviso mentre filava tutto liscio qualcosa si è spezzato, è cambiato tutto in brevissimo tempo e l’amicizia è finita per sempre. Perché?

Maddalena ed Elisabetta non hanno mai dichiarato nulla in merito alla loro separazione definitiva, ma in alcune interviste recenti su Grazia la Canalis e sul Quotidiano Nazionale la Corvaglia, le donne hanno accennato qualcosa.

Pare che quando volarono a Los Angeles aprirono una palestra in società, però dopo poco Maddalena tornò in Italia a causa della fine del rapporto con suo marito Stef Burns ed Elisabetta fu costretta a chiudere l’attività a causa del fatto che la Corvaglia fosse inadempiente agli accordi contrattuali.