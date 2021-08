Eros Ramazzotti, il perchè della rottura del matrimonio: tutta la verità

Il cantante, Eros Ramazzotti è stato tirato in ballo in un’intervista che ha svelato i veri motivi di una “cocente” separazione.

Tra i cantautori più amati e apprezzati dello spettacolo, Eros Ramazzotti è stato “vittima” di un’intervista speciale che riguarda la sua sfera privata e sentimentale.

Il relatore del brano “L’Aurora” si sta godendo a pieno ritmo la vita, tra impegni professionali e concerti in giro per l’Italia. Nel frattempo, sull’altra sponda del naviglio, la figlia, avuta dalla relazione con Michelle Hunziker cresce nel segno della libertà e del raggiungimento dei propri obiettivi.

L’artista di Cinecittà Est assieme alla conduttrice di Striscia La Notizia formava una delle coppie più acclamate del panorama dello spettacolo. Il loro matrimonio si è interrotto sul più bello. Anche se con il passare degli anni le sofferenze sono diventate un lontano ricordo, complice anche della presenza di Aurora.

Nel frattempo, Eros dopo la fine del matrimonio con Michelle ha costruito un nuovo capitolo sentimentale, in compagnia di Marica Pellegrinelli. Oggi entrata ufficilamente anche lei nella lista delle ex mogli del “mostro sacro” del pop rock nazionale

Eros Ramazzotti e l’intervista che lo smaschera definitivamente

L’artista romano dal cuore e dalla voce d'”oro”, Eros Ramazzotti è reduce da un’intervista molto significativa per bocca dell’ormai ex seconda moglie, Marica Pellegrinelli.

Quest’ultima ha raccontato senza fronzoli tutti i dettagli legati ai motivi della rottura del matrimonio, il secondo andato in “fumo” dopo la separazione da Michelle Hunziker.

Eros si era innamorato alla follia di una donna più giovane di lui di 25 anni. Gli obiettivi dell’artista erano comprensibilmente diversi, ma Marica per amore è finita per accontentarlo.

I progetti di coppia erano davvero ambiziosi. Marica abbandonò persino i suoi sogni pur di seguirlo in giro per il mondo ad assistere ai suoi effervescenti concerti. All’età di 21 anni si è ritrovata a diventare ciò che lei mai si sarebbe aspettata, ovvero una madre, sempre per volere di Eros.

A distanza di tempo dal divorzio, la Pellegrinelli smaschera così anche i momenti più stressanti di quando erano insieme, come il trovarsi sola ad accudire i bambini e vedersi ridurre lo spazio temporale per realizzare i propri sogni.

Il pensiero rivolto ai bambini portava i due consorti a manifestare meno attenzioni del previsto finchè “non è finito anche il matrimonio”. All’indomani della sofferenza post separazione, la modella bergamasca ha rivelato a tutti, i dettagli più intimi che hanno portato ad un’inevitabile rottura

Per la donna è stata l’esperienza più dolorosa mai affrontata in vita sua. Un dolore proveniente dal profondo di un cuore ferito, che ha amato fino all’ultimo respiro.

Oggi, invece la madre di Raffaella Maria e Gabrio Tullio, i due gioielli nati proprio dalla relazione con Eros Ramazzotti ha ripreso in mano la strada dei sogni con l’obiettivo di raggiungere un’appagante felicità.