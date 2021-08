Uno scatto inusuale e di vorace bellezza, quello condiviso dalla conduttrice Bianca Guaccero direttamente dal suo sorprendente box doccia.

E’ citando uno dei brani più amati dell’artista canora di origini pugliesi, Alessandra Amoroso, che la sua conterranea nonché nota conduttrice di “Casa Detto Fatto”, Bianca Guaccero, trarrà la giusta ispirazione questa mattina per sorprendere i suoi fan. Strappando loro qualche risata e un’iniziale espressione di latente sorpresa, la nata sotto il segno del Capricorno sorvola la sua indole a restare con i piedi per terra per entrare in un box doccia dalle inusuali caratteristiche.

Bianca infatti, oltre ad essere dei più importanti punti di riferimento per il piccolo schermo in casa Rai nel corso degli ultimi anni, vanta al momento un cospicuo seguito sui social network. Questa sua ultima pubblicazione, a sole sei ore di distanza dal suo esordio, riceverà ben 15 mila apprezzamenti.

Bianca Guaccero mai così: follie sotto la doccia: è vorace bellezza

