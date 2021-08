Fantacalcio, quali attaccanti acquistare? I cinque con la media più alta

Manca sempre meno all’inizio della Serie A e della stagione di Fantacalcio: la classifica dei cinque attaccanti con la fantamedia più alta.

A tre settimane dall’inizio della Serie A, i fantallenatori stanno seguendo le mosse di calciomercato dei club italiani così da mettere a punto le strategie per le aste che si terranno a breve. Il reparto da attenzionare maggiormente è quello offensivo, proprio dagli attaccanti arrivano di solito i bonus più alti che possono contribuire alla vittoria finale.

Fantacalcio, i migliori cinque attaccanti per fantamedia dello scorso anno

L’acquisto di uno o più attaccanti prolifici è il sogno di ogni fantallenatore. Molto spesso, tale circostanza fa propendere gli appassionati verso il risparmio negli altri ruoli così da poter partecipare all’asta per i centravanti migliori.

Dal reparto offensivo potrebbero arrivare, difatti, gol e assist che incrementano il bottino di giornata. Vi proponiamo oggi la lista dei cinque attaccanti, con almeno 15 presenze, che lo scorso anno si sono distinti non solo sotto il punto di vista realizzativo, ma per fantamedia, secondo i dati raccolti dal sito Fantacalcio.it.

LUIS MURIEL (Atalanta): l’attaccante colombiano è stato una certezza per chi ha deciso di puntare su di lui. Nelle 36 partite disputate, Muriel si è iscritto nel tabellino dei marcatori per ben 22 volte ed ha fornito 9 assist. Il numero 9 della Dea ha chiuso il campionato con una media di 8,92 su cui pesa un unico malus: un calcio di rigore fallito contro il Sassuolo. ROMELU LUKAKU (Inter): Big Rom è stato tra i protagonisti nello scorso campionato contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dello Scudetto dell’Inter. Il belga, nella sua seconda stagione in nerazzurro, è sceso in campo 36 volte mettendo a segno 24 marcature e ben 9 servizi decisivi per i compagni. La sua fantamedia finale è di 8,89. CRISTIANO RONALDO (Juventus): il centravanti su cui in molti hanno puntato in sede d’asta non ha deluso le aspettative, nonostante il quarto posto dei bianconeri in campionato. Il fenomeno portoghese ha portato a casa, difatti, il titolo di capocannoniere della Serie A 2020/2021 realizzando 29 reti in 33 presenze a cui si sommano anche due assist. Nonostante 3 ammonizioni, due rigori falliti e alcune prestazioni deludenti, la sua media rimane alta e si attesta a 8,79. DOMENICO BERARDI (Sassuolo): l’esterno offensivo del club emiliano, reduce dalla vittoria agli Europei con la Nazionale italiana, è stato autore di una delle migliori stagioni in carriera. Le gare disputate sono 30 in totale ed il suo score è di 17 reti e 7 assist. Per quanto riguarda i malus, Berardi ha ricevuto 4 ammonizioni ed ha fallito uno degli 8 penalty calciati. Un bottino che gli valso una media al Fantacalcio degna di nota (8,37). ZLATAN IBRAHIMOVIC (Milan): chiude questa classifica l’attaccante svedese che, per via di vari problemi fisici, ha dovuto saltare parte della stagione. In campionato è sceso in campo 19 volte, ma quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. Le reti messe a segno sono 15 e 2 gli assist decisivi. La fantamedia complessiva è di 8,28, che senza alcuni errori dal dischetto (3 su 6), un’espulsione e le due ammonizioni rimediate poteva essere anche più alta.

Sicuramente questi attaccanti, se non dovessero lasciare il nostro campionato, rappresenterebbero le scelte più ambite per tutti gli appassionati che si batteranno per poterli inserire nelle proprie rose, considerato il rendimento durante la scorsa stagione.