Incendio in un appartamento, evacuato palazzo di otto piani: morto un uomo

Genova, incendio in un appartamento: morto un 79enne, intossicata la figlia ed una vicina

Dramma la scorsa notte, tra domenica 1 e lunedì 2 agosto, nel quartiere di Carignano di Genova. Un rogo è divampato in un appartamento, sito all’ultimo piano di un palazzo in via dei Sansone.

Le fiamme, riportano la stampa locale e la redazione del quotidiano La Repubblica, hanno avvolto l’abitazione all’interno della quale si trovavano un uomo di 79 anni, Cesare Massardo, e la figlia 44enne.

Presso il condominio sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le squadre dei Vigili del Fuoco del capoluogo ligure che hanno avviato le operazioni di soccorso. I pompieri hanno domato le fiamme e hanno fatto ingresso nell’appartamento. Qui hanno rinvenuto il corpo esanime dell’anziano, per cui ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La figlia è stata affidata ai soccorsi che l’hanno trasportata in ospedale insieme ad una vicina di casa, rimasta intossicata. Le due, scrive Repubblica, non sarebbero in pericolo di vita.

I vigili hanno provveduto anche all’evacuazione del palazzo di otto piani interessato. I residenti dei primi cinque piani sono stati poi fatti rientrare.

Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato le fiamme all’interno dell’appartamento, circostanza su cui sono in corso gli accertamenti dei pompieri e gli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto insieme ai soccorsi.