Giorgia Palmas e Filippo Magnini la coppia dell’estate, bellissimi – FOTO

La bella Giorgia Palmas e il compagno Filippo Magnini sono bellissimi e innamorati più che mai su instagram

Giorgia Palmas ha condiviso una foto insieme a suo marito, Filippo Magnini mentre si scambiano un tenero bacio con alle spalle la campagna di Costa Rei. I due si trovano in Sardegna per trascorrere le vacanze estive in famiglia con le due piccole di casa, Sofia e Mia. La Palmas è sarda quindi ogni anno trascorre le vacanze nella sua bellissima terra, e quest’anno lo fa da moglie di Filippo Magnini. I due si sono sposati pochi mesi fa a Milano in una cerimonia intima in comune.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini una storia incredibile

Magnini e la Palmas si sono conosciuti qualche anno fa dopo essere entrambi usciti da due storie lunghe. Lui con la campionessa Federica Pellegrini, una storia che pera anni ha fatto sognare ma che non ha avuto il lieto fine che ci si aspettava. Lei invece era reduce della storia con Vittorio Brumotti e dal matrimonio con Davide Bombardini dal quale ha avuto la piccola Sofia. Magnini e la Palmas ci sono andati cauti e con calma inizialmente. Lei stessa ha raccontato che il primo bacio è avvenuto dopo giorni di fronte al Duomo di Milano. Lui ha confessato invece che appena l’ha vista ha pensato che sarebbe stata perfetta come compagna di vita e che questa storia sarebbe stata definitiva.

Magnini ha mantenuto la promessa. Infatti qualche tempo dopo è arrivata la proposta di matrimonio molto romantica nella loro casa nuova. E durante la pandemia, la Palmas ha annunciato di essere incinta. Dunque è nata così la piccola Mia. E solo qualche mese fa, prima dell’estate i due hanno detto il loro Sì in gran segreto nel comune di Milano. Hanno sentito l’esigenza di farlo e non potrebbero essere più felici. L’ex velina ha spiegato che sicuramente poi ci sarà una cerimonia più avanti quando la pandemia sarà un lontano ricordo. Ad oggi i due vivono serenamente a Milano con le due bambine. Magnini ha anche ripreso a nuotare dopo l’addio che aveva dato anni fa.

Diventare papà e aver trovato una serenità familiare lo ha fatto sentire più in forma che mai. Paradossalmente con il suo ritorno arriva invece l’addio definitivo di Federica Pellegrini al nuoto con le olimpiadi di Tokyo dove si è classificata con il settimo tempo nella finale. La divina è comunque entrata nella storia per essersi qualificata per la quinta volta in una finale olimpica consecutiva dei 200 stile libero.