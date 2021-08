Giulia De Lellis, completino mozzafiato e posa da infarto: non puoi non guardarla – FOTO

Giulia De Lellis, completino mozzafiato a Saint-Tropez: la conduttrice è incantevole e non riuscirai a toglierle gli occhi di dosso

Dopo aver attraversato una serie di vicissitudini sentimentali a dir poco spiacevoli, la bellissima Giulia De Lellis ha ritrovato l’amore accanto a Carlo Beretta. I fan che la seguono da tanti anni, che pur avevano sperato in un ritorno di fiamma con Andrea Damante, non possono non sorridere di fronte alle manifestazioni d’amore della coppia. “Che gioia vedervi così“, ha commentato un utente proprio sotto all’ultima compilation, che l’influencer ha postato qualche ora fa direttamente da Saint-Tropez. Il completino pazzesco indossato dalla De Lellis ha mozzato il fiato ai fan: la visuale è incredibile e non riuscirai a resisterle.

NON PERDERTI ANCHE —> Nunzia De Girolamo, l’acqua che sgorga addosso è un’esplosione di piacere: divina in piscina – FOTO

Giulia De Lellis, completino mozzafiato e posa da infarto – FOTO

Per vederla, vai su Successivo