Glee è stata una delle serie più amate di sempre: tra i tanti personaggi del cast c’era Dave Karofsky, il bullo che tormentò la vita di Kurt Hummel per diverse stagioni

Era il bullo più odiato e discusso di Glee, fin dalla primissima stagione della serie. A subire le sue cattiverie era Kurt Hummel, uno dei protagonisti in assoluto. Nella seconda stagione il bullismo nei confronti di Kurt si amplifica, fino a che Kurt non decide di affrontarlo e Dave in tutta risposta lo bacia. Kurt decide di cambiare scuola e di scappare da lui il più lontano possibile, fino a che non decide di ritornare e provare ad aiutarlo, ma alla fine è Dave quello che si ritrova a cambiare scuola per sfuggire ai pettegolezzi.

Vi ricordate Dave Karofsky in Glee? Oggi ha 35 anni

Nella terza stagione della serie Dave viene visto in un locale con Kurt a San Valentino (dove aveva deciso di scusarsi e provare a corteggiarlo perché provava qualcosa per lui) e i suoi compagni di classe cominciano ad esercitare bullismo su di lui: resiste appena mezzo secondo, prima di scappare a casa e tentare il suicidio. Alla fine si riprende e Kurt lo aiuta ad intraprendere una vita completamente differente, dove Dave impara a vivere la propria sessualità nel migliore dei modi e senza vergognarsi. Si rincontrano dopo anni, quando Kurt e Blaine si lasciano e Blaine comincia una storia proprio con lui. Dura solo qualche mese perché Blaine non aveva dimenticato Kurt e voleva stare insieme a lui.

Max Adler, l’attore che lo interpretava, oggi ha 35 anni ed è seguitissimo sui social. Qualche anno fa si è sposato e ad oggi ha un figlio splendido, a cui vuole un bene da pazzi.