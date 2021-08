“Un giorno ci incontreremo” Elisabetta Gregoraci, il costume bianco è da impazzire – FOTO

Elisabetta Gregoraci, la bellissima showgirl in costume bianco sbaraglia tutti: pioggia di commenti e like difficili da tenere il conto.

Da perfetta donna del sud, Elisabetta Gregoraci sfoggia in ogni occasione un temperamento caliente oltre ad un fisico che fa dare tutti di matto. Scelta come testimonial da numerose maison di moda, la Gregoraci ha dimostrato negli anni di non essere “la moglie di…” affermando la sua presenza costante in tv.

Protagonista dell’ultima edizione del “Grande Fratello VIP”, negli ultimi anni è la regina dell’estate: al timone infatti di “Battiti Live” l’evento musicale seguito da milioni di telespettatori e che tocca le principali città italiane.

In questi giorni la Gregoraci in abito bianco ha fatto sognare tutti, non resta che ammirarla.

Elisabetta Gregoraci, in abito bianco: le reazioni del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Con una media di mille like al minuto, Elisabetta Gregoraci si conferma ancora una volta essere tra le più seguite. Del resto la showgirl vanta quasi due milioni di followers. Carrellata di foto in quest’ultimo post che raccontano le sue vacanze- chiacchierate – a Capri.

Non è un segreto infatti che la stessa si trovi nella bellissima isola, tutte le riviste patinate sono rimaste sorprese nel vederla insieme all’ex marito – Flavio Briatore – ed il figlio nato dalla loro relazione, Nathan Falco di 11 anni.

“Un bellissimo week-end italiano a Capri” commenta così le foto la Gregoraci che la immortalano in barca, momenti insieme al figlio ma quelle che catturano più l’attenzione sono quelle che la vedono in abito bianco. Di Luisaviaroma, l’abito è corto davanti e con breve strascico dietro…scollatura a cuore. I capelli di Elisabetta sono raccolti in un’acconciatura da sera.

L’abito è stato indossato in occasione di un evento benefico per UNICEF a cui hanno partecipato anche artisti internazionali.

Tantissimi i commenti ovviamente ricevuti, numerosi i Fans club che la sostengono di volta in volta. Tra questi spunta un commento lodevole: “Tu e Capri cosa c’è da chiedere di più bello❤️😍”. Cos’altro aggiungere?