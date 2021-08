Irina Shayk fa degli auguri speciali ad un caro amico, che bellezza – FOTO

La bella modella Irina Shayk su instagram fa gli auguri di compleanno ad un caro amico e condivide alcune foto

Irina Shayk ha condiviso una serie di foto insieme ad un caro amico che compie gli anni. Nella prima la top model appare incantevole e sensuale con indosso un abito composto da un body beige e sopra un vestito a rete luccicante, accanto a lei c’è il suo amico. Nelle foto seguenti invece appaiono in compagnia di altre persone mentre festeggiano e scherzano. Nella didascalia ha poi scritto: “Riccardo Tisci happy bday to the love of my life, can’t get rid of me now”. Gli augura buon compleanno e gli dice che non si può liberare di lei.

Irina Shayk le foto di 11 anni fa che lasciano senza fiato

La top model Irina Shayk ha condiviso sul suo profilo instagram alcuni scatti di 11 anni fa. Era il 2010, i tempi erano molti diversi rispetto ad oggi e soprattutto non c’era una pandemia globale. La modella era più bella che mai. Era nel pieno della sua carriera e stava insieme ad uno dei calciatori più famosi del mondo, Cristiano Ronaldo. Ad oggi molte cose sono cambiate, certo lei è sempre bellissima e una delle top model più in voga. Ma con Cristiano è finita da un pezzo. Lui si è fatto una famiglia con l’ex commessa di Gucci, Georgina Rodriguez mentre Irina ha avuto una figlia dall’attore Bradley Cooper. Anche questa storia però è naufragata.

E a quanto pare sempre per lo stesso motivo che l’aveva spinta a lasciare anche Ronaldo. I tradimenti di entrambi i suoi uomini. Pare che per Ronaldo fosse proprio un abitudine tradire la fidanzata con numerose donne. Anche Bradley Cooper è caduto in tentazione e la modella non ha perdonato. Ancora una volta dunque Irina è single e infiamma i social con le sue foto sexy e provocanti. A 35 anni è in una fase della sua vita in cui non cerca qualcosa in particolare.

Ha una splendida figlia Lea che condivide con l’ex compagno con il quale ora sembra aver trovato un punto d’incontro per il bene della figlia. Trascorrono infatti del tempo insieme come una famiglia normale. Recentemente era uscita una notizia che vedeva la Shayk in una relazione con l’ex marito di Kim Kardashian. Si tratta di Kanye West, ma nulla è stato mai confermato ne smentito dai diretti interessati.