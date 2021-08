E’ morto Jay Pickett, il mondo piange la sua scomparsa

Jay Pickett aveva 60 anni, l’attore era famoso per aver interpretato il detective David Harper e Frank Scanlon.

E’ morto mentre faceva quello che più gli piaceva, recitare. Jay Pickett è venuto a mancare improvvisamente e presumibilmente a causa di un infarto venerdì scorso su un set cinematografico, stava girando il suo nuovo film in Idaho.

L’attore aveva 60 anni ed è ricordato per aver interpretato l detective David Harper in ‘General Hospital‘ e Frank Scanlon nello spin-off ‘Port Charles’.

Sembrava una giornata qualunque, ma all’improvviso mentre stava girando alcune scene western è morto mentre era a cavallo. Il regista Travis Miller ha voluto confermare l’accaduto sulla pagina Facebook ufficiale del film, raccontando l’accaduto: “Molti di voi hanno già sentito parlare della tragedia avvenuta due giorni fa. Jay Pickett, il nostro protagonista, autore, produttore e creatore di questo film è morto improvvisamente mentre eravamo sul set e ci preparavamo a girare una scena”.

Il mondo e tanti divi di Hollywood piangono la sua scomparsa

Una notizia che ha lasciato tutti senza parole, l’attore era ancora nel pieno delle sue forze, aveva negli occhi la gioia di vivere e soprattutto amava il suo lavoro alla follia. Da una prima ricostruzione si pensa che la causa del decesso sia un infarto.

Miller ha continuato nel dire: “Sembra che sia stato un attacco di cuore. Tutti i presenti hanno cercato con tutte le loro forze di tenerlo in vita” ma per l’attore sessantenne non c’è stato niente da fare. “I nostri cuori sono spezzati e siamo addolorati per la sua famiglia, devastata da questa sconvolgente tragedia”, ha concluso il regista.

Jay Pickett era nato e cresciuto in Idaho (set del suo nuovo film), ha vissuto per essere un divo di Hollywood e lo è stato fino alla fine. Era un uomo che amava la vita, sempre attivo, gli piaceva praticare sport ed andare a cavallo, con sua moglie Elena vivevano in California. Insieme hanno costruito la loro famiglia composta anche da tre figli, Maegan, Michaela e un Tyler.

Tutti i suoi colleghi piangono ora la sua morte e sul web si possono leggere messaggi davvero toccanti. E’ venuto a mancare un brav’uomo che poteva dare ancora molto in questo mondo.