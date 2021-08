Kikò Nalli, dopo le recenti esternazioni di Ambra Lombardo, ha vuotato il sacco in merito all’ex moglie Tina Cipollari: le dichiarazioni sconvolgenti

Nonostante la relazione tra i due sia finita da diverso tempo, Ambra Lombardo, ai microfoni di Di Più, è tornata a parlare dell’ex compagno Kikò Nalli. Quest’ultimo, celebre per essere l’ex marito di Tina Cipollari, storica opinionista di “Uomini e Donne”, aveva incontrato Ambra al “Gf Vip”, ma la loro relazione non si è conclusa nel migliore dei modi. La professoressa, durante l’intervista, ha svelato senza mezzi termini ciò che per lei ha rappresentato il vero ostacolo al rapporto con Kikò: quest’ultimo, a detta sua, sarebbe ancora innamorato dell’opinionista. Punto sul vivo, l’hair-stylist ha deciso di rispondere alla Lombardo attraverso una serie di Instagram stories. Le dichiarazioni hanno sconvolto i fan.

Kikò Nalli pensa ancora a Tina? La risposta non lascia dubbi: “Non me l’aspettavo”

Ambra Lombardo ha sganciato la bomba ai microfoni di Di Più. La professoressa, ex fidanzata di Kikò Nalli, ha affermato che l’hair-stylist sarebbe ancora innamorato dell’ex moglie Tina Cipollari. A detta di Ambra, il sentimento che l’uomo nutre per l’opinionista è stato il vero ostacolo al proseguimento della loro storia. Kikò, per nulla contento delle dichiarazioni dell’ex fidanzata, ha deciso di risponderle mediante una serie di Instagram stories. “Di nuovo gossip, non me l’aspettavo“, ha esordito il parrucchiere, che sperava di non ritrovarsi in una simile situazione.

“Non è vero che amo la mia ex moglie, lo posso dire tranquillamente“, ha immediatamente precisato Nalli, stroncando sul nascere ogni tipo di insinuazione. “Ho stima di lei, e credo che proviamo stima reciproca per le persone che siamo, ma oltre questo non c’è nulla e non ci sarà mai nulla“, ha proseguito l’ex marito di Tina Cipollari, che non sembra aver gradito le parole della professoressa.

Successivamente, Kikò ha fatto intendere di essere sentimentalmente impegnato. “Nel mio cuore ho un’altra persona, e lei lo sa“, ha chiosato l’hair-stylist, mettendo a tacere una volta per tutte la Lombardo.