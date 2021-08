Laura Pausini e la forte nostalgia, dopo due anni: “Mi manca da morire”

L’artista è stata colta da una profonda malinconia dopo aver ricordato un giorno davvero speciale per lei: le sue parole

Il 2021 a Laura Pausini ha regalano non poche emozioni, come la vincita di un Golden Globe e la nomination agli Oscar grazie al brano “Io sì (Seen)“. Un singolo che ha fatto parte della colonna sonora del film “La vita davanti a sé” e le ha permesso di tornare sul palco a cantare in diverse occasioni. Nonostante questo, lo stop degli eventi causato dall’emergenza sanitaria pesa oggi più che mai. A questo proposito la cantante ha voluto ricordare un giorno speciale, due anni dopo il suo avvenimento.

LEGGI ANCHE -> Alessandra Amoroso: grande attesa per il futuro, sarà la seconda donna a farlo

Il ricordo nostalgico di Laura Pausini: “Mi manca”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Sono passati due anni dall’ultima volta che Laura Pausini è salita sul palco per esibirsi in concerto. Accadeva nell’agosto del 2019 quando con Biagio Antonacci chiudeva il tour negli stadi realizzato insieme. L’artista ha voluto ricordare con alcune immagini e delle commuoventi parole quel giorno speciale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Gianni Morandi, la FOTO più bella e commuovente dopo l’incidente

“Oggi [io e Biagio] ci siamo sentiti e ci siamo resi conto della fortuna che abbiamo avuto a vivere la nostra ultima esperienza live in un tour così, che neanche a dirlo ci manca da morire“, scrive la cantante. “Guardate le foto e i video di questo post e troverete la nostra band, i nostri tecnici e ingegneri e tutte le persone che lavoravano allo show“, continua, prima di ricordare chi rese ulteriormente speciale quella serata.

“C’erano anche i nostri amici Rosario Fiorello e Paola Cortellesi che in questa ultima data sono diventati Biagio 2 e Laura 2 cantando con noi, vestiti come noi!“. Un’emozione indimenticabile per l’artista che ringrazia tutti coloro grazie al quale è stato possibile viverla.

LEGGI ANCHE -> È morto Jay Pickett, il mondo piange la sua scomparsa

Cresce la nostalgia di quei momenti e la voglia di poter tornare presto sul palco a poter dar vita a ricordi altrettanto emozionanti.