L’attrice Laura Torrisi ha deciso di dare il benvenuto al mese di agosto con una serie di scatti divertenti

Laura Torrisi è bellissima nei suoi ultimi scatti su instagram, dove appare su una amaca sorridente e felice. Negli scatti successivi però succede qualcosa di inaspettato. La bella Torrisi si ribalta e tra poco cade a terra. Nella didascalia scherza scrivendo:”1 agosto opsss!!!”.

Laura Torrisi è una bomba sexy su instagram

L’attrice del noto film “Una moglie bellissima” di Pieraccioni, suo ex compagno, è davvero bellissima anche nella realtà. Laura Torrisi incarna perfettamente la bellezza mediterranea, capelli e occhi marroni e forme prorompenti. In uno scatto si fa immortalare di profilo e sfoggia un corpo mozzafiato con un seno che a stento sta all’interno del bikini. Nella didascalia poi fa una riflessione sull’amore e le persone: “Non importa quanto tu possa prenderti cura di un’altra persona, una domanda importante e per certi versi essenziale è: sono generalmente nervosa-diffidente-agitata, quando sono con quella persone? Oppure sono a mio agio? Pensateci. In moltissime situazione, la risposta potrebbe essere sorprendente. Considerate quella bellissima affermazione, “Mi piace chi sono quando sono con te” e la risposta sarà sotto i vostri occhi”.

In molti però criticano la bella attrice per il fatto che decide di mostrare sempre il suo corpo sui social: “Vedo che in pochi hanno apprezzato le tue belle frasi e in molti apprezzato altro”. L’attrice però non se le manda a dire e risponde: “Ovvio! Per partorire le mie belle frasi c’è molto altro. Solo che sono coperti da capelli e tette. Voi invece per il vostro veleno che scusa avete?”. Laura Torrisi questa estate è tornata a fare molte cose dopo la sua operazione, tra cui anche andare a cavallo che da sempre è una passione per lei. Ha condiviso una foto mentre abbraccia un cavallo e ha scritto nella didascalia:

“Martina: Mamma che bello vederti di nuovo a cavallo! Un anno dopo pandemia ed intoppi personali, sono finalmente tornata a praticare una delle mie passioni più grandi. E stato emozionante come la prima volta. Mi sono commossa”. Certo per l’attrice è stato un anno duro, tra pandemia e le sue due operazioni dovute ad un problema di salute. Oggi però è serena e tranquilla e si gode l’ultimo mese di estate.