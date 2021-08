“Magnifica” Maria Grazia Cucinotta in bikini, la bellezza non ha età – FOTO

Maria Grazia Cucinotta è una donna strepitosa, passano gli anni e l’attrice si fa sempre più bella. L’ultima foto? Divina

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più note nel panorama artistico italiano, la sua bellezza e il talento l’hanno resa unica. All’età di cinquantatré anni è ancora un vulcano in eruzione e i fan la adorano.

Non perde occasione di mostrarsi in tutta la sua spontaneità e semplicità, quella che da anni l’hanno contraddistinta. Attualmente è in vacanza e sfoggia foto strepitose.

GUARDA QUI>>>“Un Posto al Sole” anticipazioni 3 agosto: Bianca e Cristina in conflitto

Maria Grazia Cucinotta, il buongiorno ha l’oro in bocca – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

GUARDA QUI>>>“Una dea” Giorgia Rossi come una sirena, scollatura esagerata – FOTO

Seguita da più di quattrocentomila follower, Maria Grazia Cucinotta non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti della sua giornata. Sempre attiva e sul pezzo, l’attrice siciliana non si ferma mai.

A lavoro, nel tempo libero, da sola o in famiglia, intenta ad aiutare il prossimo e a seguire campagne di beneficienza. Più volte l’abbiamo vista sulla Rai a fianco di Eleonora Daniele per sostenere i bambini affetti dalla Sma.

Ora però è in vacanza e si gode qualche giorno di relax prima tornare in tv, così dà il buongiorno e augura un inizio settimana spumeggiante ai fan.

“Si ricomincia, ricaricata contro il caldo” scrive mostrandosi in costume a bordo piscina. Alla sua età ha un corpo meraviglioso, tonico e senza ritocchi. Il lato A è prorompente e il posteriore è coperto da un paio di pantaloncini ricamati ad uncinetto. I capelli sono sciolti e il sorriso è unico.

“Magnifica” commenta qualcuno, “Sei molto carina, sempre più gioia” aggiunge qualcun altro. “Very nice” scrive qualcuno dall’altra parte del mondo.

Dopo un inverno trascorso in Cina e un estate in piena tranquillità, quale sarà il suo prossimo progetto lavorativo? I fan non vedono l’ora di saperlo e si seguirla in altre meravigliose esperienze da condividere insieme. Passano gli anni, ma il pubblico è sempre accanto a lei, pronto a sostenerla.