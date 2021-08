Sabrina Salerno, “sos” camicia esplosiva, curve in vista “fuori dal comune”: un invito irrinunciabile – FOTO

Sabrina Salerno a ritmo di musica pop all’interno delle quattro mura private manda in visibilio i fan: impossibile rinunciare.

La showgirl di scuola “Cecchetto”, Sabrina Salerno ha fatto ancora una volta rumore, nell’ultima uscita via social che ha lasciato inevitabilmente senza fiato alcuno.

La regina della tv e dei salotti di gossip ha lanciato un post , con un invito stuzzicante a tutti i fan, innamorati di lei a prima vista. Il primo giorno dell’inizio del nuovo mese è coinciso con il meglio di un’estate calda e rovente, anche dalle sue parti.

Sabrina, per questo inizio di Agosto non ha scelto il mare, la spiaggia o una pineta qualsiasi per consumare il fast food nell’orario di punta. Tutto il suo fascino stavolta si concentra all’interno delle quattro mura di casa, mentre la regina delle bellezze è in procinto di immettere nella pentola che bolle una “manciata” di spaghetti.

Qualcuno tra i fan nel post sottostante si offre e invita a sua volta a partecipare al succulento banchetto: “Arriverebbero da tutt’Italia, persino oltralpe, pur di bussare alla tua porta”

Sabrina Salerno le esce all’istante: innamorati a prima vista

