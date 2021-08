La cantante ligure ha pubblicato uno scatto che ha messo a dura prova gli utenti di Instagram. Il lato A è incontenibile ed è impossibile non guardare lì.

Sabrina Salerno resta una delle donne più desiderate e ammirate dagli italiani.

La pin-up al centro delle fantasie maschili tra gli anni ’80 e ’90 è ancora oggi una delle più seguite su Instagram e attraverso i post condivisi, sfoggia un fisico mozzafiato che nulla ha da invidiare alle sue colleghe più giovani.

Bella, seducente e passionale, il suo fascino è davvero incontenibile ed è percettibile appena si apre il suo profilo Instagram.

“Splendida”, “Bellissima”, “Ineguagliabile”, sono solo alcuni dei complimenti ricevuti sotto al suo post.

Sabrina Salerno e gli scatti in sequenza da perdere il fiato

La sensualissima cantante questa volta è davvero incontenibile, il suo fisico è mozzafiato e non perdersi nel suo sguardo seducente e nelle sue curve da urlo è impossibile.

Bella come non mai si mostra con indosso una canotta colorata, scollatissima e degli shorts che mettono in bella vista le sue gambe sinuose.

La scollatura è davvero vertiginosa e il suo seno risulta essere incontenibile nella sua canotta.

Del resto è inevitabile lo stupore dei suoi followers così come i messaggi di apprezzamento che ha ricevuto.

La sensuale pin up è un fiume in piena di femminilità e fascino. Inutile ricordare che i suoi calendari hanno fatto la storia e sono rimasti appesi nelle stanze degli italiani accompagnandoli per molti, molti anni.