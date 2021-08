Simona Ventura, doccia gelida in costume zebrato, “una leonessa che nulla teme”: in forma strepitosa – FOTO

Simona Ventura scalda i cuori dei fans durante una splendida giornata di sole. Imperdibile sotto la doccia gelida: sontuosa.

L’ex conduttrice di Rai 2, Simona Ventura ha lasciato ancora una volta il segno in questa torrida estate 2021.

Reduce dal successo di “Game of Games”, la regista di Bentivoglio è tornata sul “piedistallo” delle preferenze tra utenti social e telespettatori. In seguito alle ultime sul conto della compagna di Stefano Bettarini, Simona starebbe pressando le sue “rivali” conduttrici, in attesa di prendere il loro posto.

Da Mara Venier a Barbara D’Urso, la showgirl anni ’80 sembra non averne proprio per nessuna, come si è evinto dalle interviste degli scorsi giorni. Ad oggi però, la sua posizione nella corsia preferenziale degli addetti al piccolo schermo non è più salda come un tempo.

Ci sarà ancora un mese a dosposizione prima di capire se nei prossimi palinsesti televisivi, Simona Ventura avrà veramente voce in capitolo

Simona Ventura manda in tilt i fan di Instagram: sirena del mare incontenibile

