Maddalena Corvaglia è tornata nel suo paese e sta trascorrendo un’estate all’insegna del relax e della tranquillità, le foto non hanno bisogno di descrizioni

Maddalena Corvaglia continua ad essere una delle vip più seguite dal web. Da tempo è ormai al centro del gossip, prima per l’addio a Elisabetta Canalis e poi per la presunta relazione con Paolo Berlusconi.

La showgirl però non sembra preoccuparsi e continua a testa alta la sua vita insieme al suo unico grande amore. Adesso è in Puglia e si gode l’estate in piena tranquillità e relax.

Maddalena Corvaglia, il bacio più bello – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Seguita da più di un milione di follower, Maddalena Corvaglia è un vulcano in eruzione. Mai ferma, è attenta alla linea e si mantiene in forma con workout che mostra anche ai fan. E’ molto attiva anche sui social dove condivide alcuni scatti bollenti e altri più sobri e divertenti.

Alla showgirl non sembra essere passato un anno da quando l’abbiamo conosciuta alle prese con balletti e sketch, dopo tutto questo tempo per molti è ancora l’ex velina bionda di “Striscia la notizia”.

Dopo aver vissuto per un po’ negli Stati Uniti ed essere poi tornata in Italia, adesso si è concessa una vacanza in Puglia, la sua terra amata. E’ lì insieme alla sua famiglia e alla sua cara bambina che coccola tra carezze e baci.

Nell’ultimo post si intravede la figlia che è in acqua e uno degli scatti pubblicati è così dolce che fa emozionare il web. Un bacio tra la mamma e la piccola, la sensualità con Maddalena non manca mai.

“Sei il sole” scrive qualcuno sotto alle foto che sono già diventate virali. Il vestito che indossa la Corvaglia la rende ancora più irresistibile, la schiena è scoperta e lascia spazio alla fantasia dei fan.

L’ex velina ha fatto colpo per l’ennesima volta, ormai sa cosa piace ai suoi follower e non perde occasione di mostrare le sue parti migliori. In costume, in tuta o in una versione più osé, Maddalena Corvaglia resta la numero uno.