“Un Posto al Sole” anticipazioni 3 agosto: Bianca e Cristina in conflitto

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata: Samuel va via per sempre? Intanto Cristina e Bianca sembrano determinate a non andare affatto d’accordo…

Siamo al terzo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nel prossimo episodio. Proprio in questi giorni c’è stato un grande e inaspettato ritorno: a Palazzo Palladini è arrivata Cristina, la figlia di Greta, per trascorrere un po’ di tempo con suo padre Roberto. In questa occasione approfitta per fare conoscenza di altri inquilini della sua età, come Bianca e Jimmy che si ritrovano a fare la sua conoscenza: le reazioni dei due bambini sono completamente differenti.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

La cena tra Samuel e Speranza non poteva andare peggio di così, è finita malissimo e Speranza si sente in colpa per questo. Il cantante si è preso una batosta incredibile e ora si prepara a lasciare il palazzo, senza guardarsi mai più indietro. Speranza si è innamorata di Vittorio, che tra l’altro sta vivendo un periodo davvero complicato. Da più piccolo non si innamorava mai perché non ci credeva, poi da quando ha cominciato a provare sentimenti per le ragazze le cose sono diventate sempre più difficili e ha avuto una serie di delusioni. Per questo motivo ha deciso di cedere a delle vecchie e pericolose abitudini, e accanto a lui c’è il suo coinquilino e migliore amico Patrizio che farà del suo meglio per aiutarlo a superare questo momento così difficile della sua vita.

Mentre Bianca sembra non apprezzare affatto la nuova arrivata Cristina, suo cugino Jimmy non la pensa così. Infatti il bambino è rimasto ammaliato e per la prima volta nella sua vita si ritrova a provare qualcosa di forte.