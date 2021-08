Veronica Lario è stata la moglie dell’ex Premier Silvio Berlusconi. Negli anni 90 la donna faceva girare la testa a molti, ora com’è diventata?

Veronica Lario è l’ex moglie di Silvio Berlusconi, negli anni 90 la sua straordinaria bellezza e raffinatezza ha fatto girare la testa a milioni di persone. Sempre preparata, sempre curata ed impeccabile, Veronica fece innamorare follemente Berlusconi.

I due si conobbero negli anni 80 quando Veronica (al tempo attrice) era in scena al Manzoni, un famosissimo teatro di Milano, con l’opera “Magnifico Cornuto”. Da quel momento i due iniziarono a vivere una bellissima storia d’amore, si sposarono e costruirono una bella ed affiatata famiglia.

Dalla loro unione sono nati tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi, tutto sembrava una favola ma come spesso accade le cose belle finiscono in fretta, infatti i due nel 2009 si separarono e nel 2014 divorziarono.

Veronica Lario, una bellezza senza tempo

La fine del matrimonio tra Veronica e Silvio fu molto chiacchierato, i due hanno sempre cercato di tutelare la privacy del loro rapporto ma molto è travisato dal punto di vista mediatico.

La separazione fu davvero molto turbolenta, lo stress di quegli anni è ancora palpabile tra le pagine delle riviste di gossip. Dopo il divorzio Veronica è scomparsa e si è ritirata a vita privata, lo stress accumulato è stato davvero troppo e le pressioni – non solo mediatiche- l’hanno scalfita e distrutta.

Veronica dopo tutti questi anni è sempre una donna molto avvenente e carismatica, ha 64 anni ed un fascino da vendere. E’ molto sensuale, sempre preparata e molto riservata, gli italiani la amano per la sua gentilezza ed empatia.

Nonostante la triste storia d’amore Veronica ha sempre speso bellissime parole per Berlusconi, che continua ad essere una persona molto importante che ha fatto parte della sua vita. Ha vissuto in funzione della sua famiglia, supportando l’ex Premier in ogni decisione ed in ogni passo.

La grazia di questa donna è ricordata da moltissime persone che la amano e la sostengono per la straordinaria persona che è.