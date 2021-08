Alberto Matano come ha reagito al cambiamento? Che anno difficile

Il conduttore Alberto Matano ha dovuto superare un anno davvero complicato, è cambiato tutto in poco tempo.

Alberto Matano si gode finalmente le meritate vacanze dopo aver affrontato un anno davvero difficile. In questi giorni si sta dedicando solo a se stesso, il conduttore è al mare e si gode la spiaggia, il sole e degli ottimi pranzetti.

Da clune settimana Alberto ha una diversa luce negli occhi, sta utilizzando molto più spesso i social ed il suo viso è molto più riposato. Sta ricaricando le pile per la nuova stagione di “La vita in diretta”, programma che ha raggiunto un notevole successo televisivo grazie al conduttore.

E’ stato un anno davvero difficile per Alberto, ma cosa è successo?

Sono state cambiate le carte in tavola, che macello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

La passata stagione de “La vita in diretta” è stata per Alberto molto difficile. Il programma ha dovuto cambiare le carte in tavola rispetto alle precedenti edizioni, “La Vita in Diretta è cambiata, abbiamo ripensato la trasmissione da zero”, conferma orgoglioso il conduttore.

“Quando c’erano gli ospiti in studio e l’intervista finale, la presenza del pubblico scaldava l’ambiente. Poi c’è stato un cambio narrativo, oggi il programma è essenziale: gli inviati spiegano sul posto cosa succede. Quindi penso di andare avanti così, le storie sono le protagoniste assolute”.

Alberto ha preso le redini del programma e queste sue decisioni hanno portato solo vantaggi, infatti ha guadagnato l’1,14% di share (222 mila telespettatori) sorpassando di gran lunga Barbara D’Urso.

Prima di andare in vacanza, il conduttore, ha ringraziato tutti i collaboratori del programma, figure fondamentali per la riuscita dello stesso.

Nel frattempo però si cerca di capire chi ha rapito il suo cuore, i suoi occhi innamorati brillano sicuramente per una donna. Alberto è diventato un vero sex symbol della televisione italiana, milioni di telespettatrici lo ammirano e lo apprezzano per il grande impegno che ogni giorno mette per offrire al pubblico un programma di qualità.