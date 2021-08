“Amici”, confermato l’addio clamoroso: la notizia che tutti temevano è arrivata

La 21esima edizione di “Amici” perderà uno dei suoi maggiori protagonisti: la notizia, comunicata pochi minuti fa, ha spiazzato gli utenti

In queste ultime settimane, i rumors in merito alla prossima edizione di “Amici” stanno letteralmente inondando il web. E’ di pochi giorni fa la notizia del rinnovo di Lorella Cuccarini, pronta a vestire per il secondo anno consecutivo i panni di insegnante. “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione“, ha commentato la conduttrice, eccitata all’idea di lavorare nuovamente nel talent show. Nelle ultime ore, tuttavia, un clamoroso abbandono ha gettato nel panico i fan. L’addio di uno dei volti più amati del programma potrebbe causare pesanti ripercussioni sugli ascolti. Come reagirà Maria?

“Amici”, confermato l’addio clamoroso: la notizia ha sconvolto i fan

La notizia che tutti i telespettatori di “Amici” temevano è arrivata: la cantante Arisa, nel cast del talent show dallo scorso anno, ha deciso di non prendere parte alla 21esima edizione. Un annuncio che ha immancabilmente spiazzato i followers, che erano certi del suo ritorno in qualità di insegnante di canto. Secondo quanto riferito dal portale Dagospia, l’artista e la produzione di “Amici” non avrebbero raggiunto l’accordo, preferendo interrompere la collaborazione.

“La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione, un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa“: questo il resoconto del portale, che ha immediatamente provocato la disperazione dei fan. Stando ai rumors, il posto di Arisa verrà preso da Lorella Cuccarini, la cui presenza è stata invece recentemente confermata. La showgirl, che in precedenza ricopriva il ruolo di professoressa di ballo, passerà alla cattedra di canto, per sopperire all’assenza della collega.

Sul web stanno già circolando moltissime ipotesi in merito alla papabile sostituta di Arisa. Quello che è certo è che i fan non si rassegnano alla perdita della cantante: la sua spontaneità e la sua ironia erano un valore aggiunto all’interno della gara. Rimpiazzarla sarà davvero difficile.