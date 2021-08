Barbara D’Urso e il gruppo vacanze, ballano in piscina e si tuffano – VIDEO

La D’Urso ha condiviso un video mentre si trova in vacanza con alcuni amici, ballano e si tuffano in piscina

Barbara D’Urso si diverte a pubblicare su instagram Video Reel con gli amici in vacanza. Si riprendono mentre ballano sulle note della canzone I like to move it. Ballano uno ad uno a bordo piscina e poi si gettano in acqua tutti insieme. Un’estate all’insegna del divertimento e del caldo per la D’Urso.

Barbara D’Urso si gode l’estate in attesa della nuova stagione televisiva

La D’Urso condivide su isntagram alcuni dei suoi momenti di questa estate 2021, per lei è un estate esplosiva. Si riprende in video reel con gli amici, si tiene allenata correndo e si gode bagni nel mare blu. Ha condiviso anche un ricordo della sua infanzia la D’Urso, una foto di quando era piccola e stringeva tra le mani un coniglietto. Ha scritto:”Carmencita sei già mia, chiudi il gas e vieni via..Era un 16 luglio ero una ragazzina e a Laurenzana sfilava la processione della Madonna del Carmelo..Con questa canzoncina del Carosello, Rocchino cercava di attirare la mia attenzione. E stata la mia prima cotta”. A luglio però la D’Urso ha accusato il colpo come tutta Italia dopo la scomparsa dell’amica e collega Raffella Carrà.

A lei ha dedicato qualche parola condividendo una vecchia foto che le ritraeva insieme e sorridenti. “E impossibile pensare che lei non ci sia più. Raffaella è una di quelle persone che si fa fatica a pensare che possano andare via. Era malata da qualche tempo ma non lo aveva reso noto. E stato l’ultimo grande gesto d’amore verso il suo pubblico, che ha amato come se fosse una parte di sè. Come ha detto il suo adorato e tanto amato lapino, non voleva che il triste ricordo della malattia offuscasse quello sfavillante del successo. Era un ciclone di energia, che mi travolgeva tutte le volte che capitava ci incontrassimo”.

Sarà dura per la conduttrice a settembre tornare in televisione con il pensiero della scomparsa della magnifica Raffaella. Sicuramente le dedicherà qualche momento e forse avrà in studio i parenti. Nonostante la stagione difficile dell’anno scorso, che per la D’Urso è finita con la chiusura anticipata di qualche suo programma. Lei è carica per tornare sul palco.