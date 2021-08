Belen Rodriguez non perde occasione di pubblicare foto e video della piccola Luna Marì, ma i fan hanno notato un particolare sulla figlia

Belen Rodriguez da settimane è mamma per la seconda volta e Luna Marì è diventata la star di Instagram. Con lei anche la piccola Vittoria di Chiara Ferragni è passata in secondo piano. I fan non hanno occhi che per la piccola italo-argentina.

Fin dai primi giorni, la figlia di Belen è stata al centro del gossip per quanto riguarda la questione dell’ospedale. Infatti, sembra che durante il soggiorno nella clinica privata, la modella argentina abbia chiesto privacy e i medici abbiano chiuso il reparto solo per lei.

Belen Rodriguez, il particolare della figlia – FOTO

Luna Marì è la figlia di Belen e il suo fidanzato Antonino Spinalbese. I due si sono messi insieme l’estate scorsa e in un anno hanno dato alla luce la piccola. Il loro amore è stato un colpo di fulmine, tanti anni di differenza non hanno fermato il sentimento.

Oggi sono due genitori straordinari, attenti e premurosi. Su Instagram, la modella argentina ha pubblicato molte foto di Luna Marì e tutti i fan hanno notato un particolare. La figlia non assomiglierebbe alla mamma ma sarebbe identica al padre.

“Non è possibile, anche questa volta la figlioletta di Belen non assomiglia alla mamma” scrive qualcuno ironizzando e facendo riferimento a Santiago, anche lui identico al papà. Poi ancora: “E’ incredibile, tale e quale ad Antonio, stesso viso”.

Oltre ad essere una bambina meravigliosa, è anche molto buona. La neonata sta già imparando a viaggiare visto che ha dovuto seguire la mamma per lavoro.

Per il momento la relazione tra Belen e Antonino sembra andare a gonfie vele, tra i due c’è intesa e complicità, la stessa che all’epoca c’era tra la modella argentina e l’ex ballerino partenopeo. Questa volta le cose andranno diversamente? Per i fan l’hairstylist è quello giusto per la showgirl.