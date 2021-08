“Brave and Beautiful” anticipazioni 4 agosto: Suhan scopre tutto su Cesur

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani 4 agosto 2021: Suhan scopre finalmente tutta la verità sul giovane Cesur

Siamo al terzo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful, la serie tv turca che sta facendo impazzire i telespettatori italiani da un po’ di settimane a questa parte. Nel prossimo episodio vedremo quello che tutti stanno attendendo dal primo episodio, da quando Cesur è arrivato in città con l’intento di rivendicare la memoria di suo padre e quindi rovinare la vita di Tashin, il responsabile della sua morte. La figlia, Suhan, ha colpito subito Cesur ma per ovvi motivi lui ha cercato di non affezionarsi a lei.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Dopo quello che è accaduto nell’ultimo episodio, Tashin è stato catturato dagli uomini di Tashin ed è finito in ospedale. In questo modo Suhan ha scoperto tutta la verità sull’uomo di cui si stava innamorando: adesso che sa tutto, teme che Cesur l’abbia solamente usata per arrivare a suo padre. Suhan è una donna forte e determinata, ma Cesur stava diventando la sua più grande debolezza: oramai era innegabile che la ragazza stesse cominciando a provare dei forti sentimenti per lui, e scoprire che Cesur odia suo padre e che probabilmente si è avvicinato a lei solo per arrivare a Tashin, di certo non le fa piacere. Per questo motivo è arrivato il momento di un faccia a faccia con Cesur per sapere la verità: l’ha usata o anche lui prova qualcosa nei suoi confronti?

Per scoprire cosa accadrà tra i due, non ci resta che attendere l’episodio che andrà in onda domani mercoledì 4 agosto alle 14:45.