“Sei un capolavoro”, Cecilia Rodriguez scollatura sul retro e un posteriore da Serie A: fa la differenza – FOTO

Cecilia Rodriguez mostra il suo incredibile fascino nell’ultima foto pubblicata sui social network: che spettacolo.

La showgirl argentina, Cecilia Rodriguez ha lasciato tutti di stucco nell’ultima pubblicazione via social. I fan non sono riusciti a trattenere il fiato di fronte ad un monumento di Madre Natura.

Il paragone con la sorella, Belen, neo mamma di Luna Marie è d’obbligo, anche se tra le due bellezze d’oltremanica non c’è mai stato attrito. Nelle ultime uscite, vediamo “Zia Cecilia” accudire la piccola di casa Spinalbese.

Dalle foto si nota una certa confidenza con i neonati: che sia il preludio ad un primo passo verso una gravidanza ancora non annunciata? L’amore e la passione con Ignazio Moser continuano a navigare a vele spiegate e non sarebbe affatto un’utopia pensare ad un convolo a nozze e in generale a progetti di coppia, a lungo termine.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sul fronte “privacy”, Cecilia ha convinto davvero tutti con una doppia posa memorabile, che cattura inevitabilmente lo sguardo sia davanti che sul retro

Cecilia Rodriguez, primo piano fronte/retro da incorniciare: memorabile

