Champions League, i risultati delle partite di andata del terzo turno preliminare: tantissimi gol e grande spettacolo.

La Champions League è sicuramente la manifestazione per club più importante in Europa. Ogni anno tantissime squadre cercano di raggiungere la finale e di sollevare al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Tralasciando le big che riescono quasi sempre ad arrivare fino alla fine, questo torneo è molto importante per i club anche dal punto di vista economico: giocare in Champions League comporta numerosi premi e numerose entrate.

In questo particolare periodo dell’anno, è tempo di turni preliminari: squadre di campionati meno blasonati si affrontano per tentare l’impresa e per qualificarsi alla fase a gironi. Non mancano le sorprese: anche nelle partite d’andata del terzo turno, non sono mancate sorprese.

Champions League, i risultati del terzo turno preliminare: che spettacolo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Calciomercato Napoli, la proposta irrinunciabile per Insigne: manca solo la firma

Inizio non facile per Steven Gerrard: il suo Rangers incappa in una brutta sconfitta perdendo per 2 a 1 con il Malmo. Nel match tra Sparta Praga e Monaco, vinto per 2 a 0 dalla formazione del principato, si segnala l’ennesimo episodio spiacevole. Si sono registrati, infatti, ‘buu’ e insulti razzisti nei confronti di Tchouameni. Passano gli anni, ma certe cose sembrano non passare mai. Siamo nel 2021, e continuano a verificarsi episodi pessimi dal punto di vista dell’immagine e della serietà. Cluj e Young Boys non vanno oltre l’1 a 1, mentre il PSV vince in scioltezza superando per 3 a 0 il Midtjylland. I danesi, se vogliono ritornare a giocare nella manifestazione, devono giocare sicuramente meglio ma devono sperare in un miracolo per ribaltare la sfida.

NON PERDERTI ANCHE —> Calciomercato Juventus, il fuoriclasse ha accettato la sua prossima destinazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Grande inizio per Roberto De Zerbi: il suo Shakhtar Donetsk vince in trasferta per 2 a 1 con il Genk. L’Olympiakos viene fermato sull’ 1 a 1 dal Ludogorets; stesso risultato tra Stella Rossa e Sheriff Tiraspol.