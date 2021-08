La nipote di Grace Kelly, Charlotte Casiraghi compie 35 anni oggi

La bellissima figlia di Carolina di Monaco, Charlotte Casiraghi compie oggi 35 anni, e festeggerà in famiglia

Da tempo ormai la nipote di Grace Kelly ha deciso di ritirarsi dal gossip e di concentrarsi sulla sua vita privata insieme ai figli e al marito Dimitri Rassam. Le ultime apparizioni in pubblico sono state, una al Longines Global Champions Tour a Monaco con la madre Carolina e il figlio Raphael. E la seconda uscita ufficiale è avvenuta poche settimane fa in compagnia del marito Dimitri ad una festa esclusiva del Festival del cinema di Cannes.

Charlotte Casiraghi e la vita relegata in campagna

Sono finiti i giorni di festa e vita mondana per la principessa Charlotte. Ormai conduce una vita tranquilla e a Barbizon dove vive con i figli e il marito Dimitri Rassam. Si dedica alle attività che ama, la musica, i cavalli e persino la filosofia. Per anni le sue storie tormentate e dal mai lieto fine, hanno riempito le pagine di cronaca rosa. Dall’amore con l’ereditiere inglese Alex Dellal, all’attore francese Gad Elmaleh, da cui ha avuto un figlio. A finire poi con Lamberto sanfelice, regista italiano per cui la bella Charlotte aveva anche deciso di trasferirsi a Roma. Alla fine è arrivata la serenità però con il produttore cinematografico Dimitri Rassam.

Nonostante le voci di una presunta crisi che vanno avanti da anni ormai, i due vivono lontani dai riflettori in armonia e gioia. La bella Charlotte inoltre ha ottenuto soddisfazioni importanti nel lavoro. L’anno scorso ha debuttato come cantante durante la sfilata di Chanel Cruise 2022. Un altro successo per lei è stato il libro che ha scritto e pubblicato, Arcipelago delle Passioni firmato anche dal filosofo Robert Maggiori che era il suo professore al liceo. Lei è una grande appassionata di filosofia ed è anche laureata alla Sorbona. La giovane inoltre non ama essere chiamata principessa, perché di fatto non lo è sua madre Carolina è principessa.

E non ha voluto nessuno titolo per i suoi figli. Tuttavia la nobiltà Charlotte ce l’ha radicata dentro se, oltre che ad una bellezza che toglie il fiato ereditata dalla splendida nonna Grace Kelly. Tanto è vero che molte case di moda importanti hanno voluto Charlotte come testimonial. Parliamo di Gucci e anche Chanel. Questo giorno speciale la Casiraghi lo trascorrerà in famiglia senza grandi festeggiamenti ma nell’intimità.