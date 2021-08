Chiara Ferragni e Fedez, l’addio straziante: “Ci mancherai”

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate del mondo dei social: ogni giorno condividono sprazzi di vita quotidiana e anche questa volta non hanno potuto farne a meno

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate del mondo dei social: ogni giorno condividono con i loro milioni di followers tutti i momenti che condividono insieme, da soli o con i loro bambini. Sono due genitori meravigliosi ma sono anche due genitori che lavorano molto e che hanno bisogno di un aiuto per i due figli piccoli. E, ad aiutarli in questo, c’era lei che in tutti questi anni non li ha mai lasciati da soli: stiamo parlando della bravissima tata Rosalba.

Chiara Ferragni e Fedez, l’addio alla tata: “Ti vogliamo bene Rosalba”

Rosalba è sempre stata molto riservata, pur vivendo con la famiglia più amata d’Italia. Non ha mai spettacolarizzato il suo lavoro ed è sempre stata in disparte, senza approfittare della fama dei suoi datori di lavoro. Adesso ha deciso di andare via, la ragione è rimasta nascosta al pubblico ma la “festa” di addio che le hanno fatto Federico e Chiara è stata resa nota sui social da loro due che hanno voluto ringraziarla un’ultima volta per il lavoro che ha svolto in questi anni. Per l’occasione le hanno preparato una torta con scritto “Ti vogliamo bene Rosalba“, e tra i tanti commenti spuntano quelli della famiglia di Chiara che hanno voluto dare anche loro un contributo e ringraziare Rosalba per tutto il lavoro e l’affetto.

Rosalba è stata un elemento insostituibile: non sarà facile per loro, in particolar modo per i bambini, abituarsi a qualcun altro.