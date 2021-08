Lo spettacolo in acqua realizzato da Andrea Delogu si dimostra come irresistibile. Oggi la conduttrice diverrà la moderna protagonista di “Baywatch”.

Si mostra “raggiante come una bimba” quest’oggi la conduttrice e scrittrice Andrea Delogu. La meravigliosa co-protagonista dalla rossa chioma del programma televisivo di “Ricomincio da Raitre” ed inimitabile voce di “The Voice of Italy“, si è concessa nel corso della passata serata un propositivo break dagli impegni di lavoro per godere di un sonoro e sorprendente tuffo nella acque salate.

Le istantanee, quanto le immagini in movimento, condivise tra uno schizzo e l’altro dalla nativa della Comunità di San Patrignano circa un’ora fa, hanno già estasiato il pubblico del web. Il quale non ha potuto fare altrimenti se non incoronarla come una moderna, quanto alternativa, reginetta della storica serie televisiva fine anni ’80 di “Baywatch“.

Andrea Delogu: “come in Baywatch”, in acqua è uno spettacolo irresistibile – VIDEO

