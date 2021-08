“Hai visto cosa sei?”, Elisabetta Gregoraci strepitosa, la gonna è cortissima e scopre tutta la mercanzia. Da svenire – FOTO

Elisabetta Gregoraci è un vero e proprio sogno ad occhi aperti: il completino nero indossato dalla conduttrice ha fatto rimanere i fan di stucco

Elisabetta Gregoraci ha recentemente trascorso un romantico weekend a Capri che ha regalato molte sorprese ai suoi followers. La showgirl, bella e radiosa come mai prima d’ora, ha condiviso le sue giornate assieme al figlio Nathan Falco e all’ex marito Flavio Briatore. Come la modella ha sottolineato più e più volte, l’affetto e la stima nei confronti dell’imprenditore non sono mai venuti meno. Per il bene di loro figlio, Elisabetta e Flavio cercano di trascorre più tempo possibile insieme. Quest’oggi, poco dopo esser rientrata da una passeggiata rigenerante, la Gregoraci ha condiviso un post che ha fatto impazzire gli utenti: il completino cortissimo farebbe svenire chiunque.

Elisabetta Gregoraci strepitosa, la gonna è cortissima e scopre tutta la mercanzia – FOTO

