Dayane Mello splendida su Instagram: la brasiliana ha infiammato i social condividendo una foto di spalle con didietro in primo piano.

Dayane Mello è indubbiamente una delle showgirl e modelle più amate dal pubblico italiano: tantissimi telespettatori facevano proprio il tifo per lei durante l’ultima edizione del ‘Grande Fratello’. Nel corso del reality, la brasiliana ha dovuto affrontare un lutto incredibile: il suo fratello più piccolo perse la vita a causa di un incidente e lei ricevette la notizia proprio nella casa.

La 32enne ha un carattere molto particolare ed è legatissima sia alla sua famiglia che alle origini. La nativa di Joinville ha deciso di volare nel suo paese natale in questi primi giorni di agosto. Poco fa, la brasiliana ha pubblicato una fotografia spettacolare in cui è in spiaggia: la modella indossa un costume a perizoma che fa sognare.

Dayane Mello, costume a perizoma: spettacolo, che glutei!

Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dayane, con la serie di scatti pubblicata poco fa, voleva far vedere ai suoi followers le bellezze del suo Brasile. Lo sfondo delle sue immagini, va detto, è spettacolare: il tramonto, in particolare, è di una bellezza unica. L’attenzione degli utenti, tuttavia, si sposta su tutt’altro. La modella, infatti, indossa un costumino a perizoma che praticamente non copre.

I suoi glutei perfetti, piazzati proprio davanti all’obiettivo, lasciano i fans a bocca aperta. Le forme della brasiliana sono sempre più esplosive e non passano mai inosservate.