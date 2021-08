Federica Sciarelli a muso duro contro il cantante: “Anche lui responsabile”. Cosa è successo?

Federica Sciarelli, all’epoca della tragedia di Corinaldo, aveva preso una posizione molto dura nei confronti di Sfera Ebbasta: le sconvolgenti affermazioni

L’amata conduttrice di “Chi l’ha visto?” non rinuncia mai ad esprimere la propria opinione, specie quando l’argomento è un episodio di cronaca nera che ha provocato la morte di 6 persone. Stiamo parlando dei fatti relativi alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, il locale marchigiano che, nella serata dell’8 dicembre 2018, ospitò il concerto del rapper Sfera Ebbasta che sfociò in tragedia. All’epoca, Federica Sciarelli aveva commentato l’avvenimento nel corso di una puntata della sua trasmissione: le sue parole sul cantante erano state lapidarie.

Federica Sciarelli a muso duro contro il cantante: “Anche lui responsabile”

Durante il concerto alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, alcuni partecipanti spruzzarono dello spray al peperoncino che scatenò delle reazioni incontrollabili negli spettatori. La folla di persone che si accalcavano le une sulle altre provocò il crollo di una balaustra, che fece precipitare molti dei presenti nel fossato sottostante. La tragedia di Corinaldo provocò 6 morti e ben 59 feriti. All’epoca, Federica Sciarelli aveva commentato con profondo dolore la vicenda, stringendosi attorno alle famiglie delle vittime. Con l’occasione, la conduttrice non si era risparmiata nei confronti del rapper che stava tenendo il concerto.

“Noi pensiamo che l’artista non abbia colpa di quello che è successo“, aveva immediatamente chiarito la Sciarelli, assolvendo Sfera Ebbasta dalle accuse che in quei giorni gli erano piovute addosso. Tuttavia, il commento lapidario della presentatrice di “Chi l’ha visto?” non si era fatto attendere. “L’artista non è responsabile se qualcuno spruzza dello spray al peperoncino” – aveva proseguito Federica, sferrando poi l’attacco – “Però, l’artista è responsabile dei suoi messaggi culturali, perché ci mette la faccia, come in questa compilation che vi facciamo sentire“.

In seguito, la Sciarelli aveva mandato in onda uno stralcio di un brano di Sfera Ebbasta, i cui versi avevano lasciato il pubblico ammutolito. Con educazione e garbo, la conduttrice non aveva mancato di esporsi e di palesare il proprio pensiero, profondamente toccata dalla tragedia.