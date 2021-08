Flora Canto, dopo il parto spunta lo sfogo sui social: “Siamo umane”

Flora Canto è appena diventata mamma per la seconda volta, per l’occasione ha voluto condividere con i fan una situazione particolare

Flora Canto e Enrico Brignano sono diventati genitori per la seconda volta. È nato Niccolò, il secondogenito della famiglia. Subito dopo il parto, i due vip non hanno perso occasione di mostrare al mondo il piccolo e di farlo conoscere ai fan curiosi.

Così su Instagram tutti hanno potuto vederlo e sapere della sua nascita. I neo genitori sono molto felici del lieto evento, ma Flora in questi giorni ha dovuto affrontare una questione molto delicata. Ecco di cosa si tratta.

Flora Canto, il duro sfogo su Instagram – FOTO

Visualizza questo post su Instagram

Seguita da quasi quattrocentomila follower, Flora Canto non ha perso occasione di dire la sua riguardo al post-parto. In molte le hanno scritto come si fa per rimettersi in forma dopo una gravidanza, se c’è un metodo per eliminare il grasso in eccesso.

A queste domande però la conduttrice ha voluto rispondere con un lungo post sotto a delle foto che la mostrano naturale e semplice. Così ha scritto al web: “Ognuna di noi ha il suo personale tempo di recupero.. prendetevelo! Solo il vostro corpo vi dirà cosa fare e quando farlo! Nessuna fretta.. siete stanche e vulnerabili! Non siamo Wonder woman, siamo umane e pertanto il post parto per ognuna di noi è soggettivo, doloroso e non sempre facile, si può dire senza vergogna”.

Poi conclude: “Quindi mi raccomando non fatevi prendere dall’ansia e dalla fretta, ascoltate voi stesse ed il resto verrà da solo.. piano piano”.

Il suo è un messaggio incoraggiante per tutte quelle donne che dopo il parto vivono momenti di depressione e ansia. L’arrivo di un figlio non è per tutti uguale, c’è chi è felice ma ha altri pensieri in testa. Flora Canto, invece, non sta più nella pelle e non vede l’ora di tornare alla quotidianità con il piccolo della famiglia.