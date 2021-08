Glee, vi ricordate Jake Puckerman? Era il fratello di Noah Puckerman ed è stato uno dei protagonisti dalla quarta stagione in poi. Oggi ha 28 anni ed è diventato così

Jake Puckerman è stato uno dei protagonisti indiscussi dalla quarta stagione di Glee in poi, quando arrivarono un mare di personaggi nuovi per sostituire i vecchi che erano partiti per il college. Se di alcuni, ovvero dei protagonisti principali, venivano affrontate le loro vicende e le loro tematiche, altri invece sono del tutto spariti se non per qualche sporadica comparsa. Come Noah Puckerman, il fratello maggiore del giovane e ribelle Jake, che si ritrova a frequentare la sua stessa scuola ma solo dopo il diploma del più grande.

Vi ricordate Jake Puckerman in Glee? Oggi ha 28 anni

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a J a c o b ( @ j a c o b a r t i s t )

Jake all’inizio sembra un caso perso proprio come lo era suo fratello quando frequentava i primi anni del liceo, che nel corso della serie è cambiato ed è diventato un uomo vero, maturo e con la testa sulle spalle. Il più piccolo si ritrova a passare tutto il suo tempo in presidenza e spesso rischia l’espulsione, non che questo gli interessi. L’unica cosa che gli interessa davvero è cantare, o almeno fino a quando non conosce Marley Rose e lì i suoi interessi ne diventano due. Fa del suo meglio per conquistarla e migliorarsi per essere alla sua altezza, e in questo lo aiutano tanto i suoi nuovi amici del Glee Club e suo fratello che ogni tanto lo chiama per chiedergli aggiornamenti sulla famiglia, sulla scuola e anche sulle ragazze, come in questo caso Marley.

Jake diventa in poco tempo uno dei personaggi più amati della serie. Ad oggi, l’attore che lo interpreta, ha 28 anni ed è molto seguito sul suo profilo di Instagram.