Il Volo, Ignazio Boschetto: la fidanzata è una famosa ballerina di 25 anni – FOTO

Ignazio Boschetto de Il Volo è fidanzato con una super sexy ragazza di 25 anni, nota ballerina: scopriamo di chi si tratta

Il Volo è uno dei gruppi più apprezzati del nostro Paese anche all’estero. Giovani e talentuosi i tre membri della band fanno sognare i fan con la loro musica. Ignazio Boschetto insieme a Pietro Barone, Gianluca Ginoble da anni ormai calcano i palchi più importanti d’Italia.

Durante il lockdown con la conseguente crisi economica e anche del comparto artistico i due tenori e il baritono si sono impegnati molto diffondendo vari appelli per aiutare colleghi meno noti di loro e per tenere vivo il settore della musica.

Il Volo, la compagna di Ignazio Boschetto: una ballerina molto nota

Negli ultimi mesi Ignazio Boschetto ha dovuto fare i conti con un grande dolore, suo padre infatti è venuto a mancare a pochi giorni prima dell’esibizione al Festival di Sanremo 2021 del suo gruppo. Sono stati mesi difficili per lui ma ad aiutarlo a superare questo lutto c’è stata una donna bellissima.

Smentiti i vari flirt che gli sono stati attribuiti nel corso degli anni come quello con Roberta Morise, il tenore ha diffuso le immagini di una ragazza brasiliana, il suo nuovo amore. Lei è Ana Paula Guedes ed è una ballerina e insegnante della versione verdeoro di “Ballando con le stelle”, ovvero “Dança dos famosos“.

Finalmente Boschetto sembra aver trovato una stabilità sentimentale e sui social network ha dedicato vari post e stories alla “sua” Ana, non solo d’amore ma anche di buona fortuna per la nuova avventura lavorativa della 25enne. La ballerina è molto nota nel suo Paese, dove i giornali di cronaca rosa le hanno dedicato pagine intere quando è venuto alla luce il rapporto con il cantante de Il Volo.

Una relazione da coltivare per il tenore nonostante i numerosi impegni lavorativi di entrambi che li portano a stare spesso lontano l’uno dall’altra. D’altronde vivono in due Nazioni diverse, non proprio vicine, anzi, quindi dovranno impegnarsi a tenere viva la loro unione anche a distanza.