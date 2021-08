Kasia Smutniak è sensualissima nell’ultimo scatto postato tramite Instagram: la canotta si abbassa e il web va in tilt. Da vedere!

A distanza di oltre dieci anni, è impossibile non associare Kasia Smutniak al suo grande amore Pietro Taricone. I due si conobbero sul set del film “Radio West” (2003): all’epoca, lui era reduce dal successo del “Grande Fratello”, mentre la modella polacca muoveva i primi passi nel mondo attoriale. La morte di Taricone giunse come un fulmine a ciel sereno a spezzare l’idillio, che, fortunatamente, ad oggi la Smutniak ha ricostruito al fianco di Domenico Procacci e della figlia Sophie, avuta proprio da Pietro. Su Instagram, l’attrice non manca di deliziare i fan con i suoi scatti da urlo: l’ultimo, in ordine di tempo, è stato pubblicato appena qualche ora fa.

Kasia Smutniak abbassa la canotta, la visuale manda il web in tilt – FOTO

Da quando, nella sua vita, è arrivato il produttore Domenico Procacci, Kasia Smutniak non ha mai perso il sorriso che la contraddistingue. Dopo la prima figlia, Sophie, nata nel 2004 dall’amore con Pietro Taricone, l’attrice ha scelto di diventare mamma per la seconda volta proprio con Procacci: nell’agosto del 2014 è nato Leone, primo e unico figlio della coppia. Grazie alla vicinanza del produttore, diventato suo marito nel 2019, la modella è riuscita a superare la tragedia che l’ha colpita.

Tramite la piattaforma di Instagram, Kasia condivide spesso scatti tratti dal set o dalle pellicole che l’hanno resa famosa. Diverso è il caso dell’ultimo post, che con ogni probabilità è il frutto di uno shooting fotografico. La polacca, guardando sensualmente l’obiettivo, abbassa la canotta fino a far capitolare i followers. Le sue labbra provocanti e gli occhi da cerbiatta hanno davvero incantato il web.

“La bellezza“, “La meraviglia dentro e fuori“: così hanno commentato gli utenti di fronte al post. La Smutniak, nel giro di poche ore, ha superato la soglia dei 12mila likes.