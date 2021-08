“Magnifique”, Laetitia Casta in lingerie total black: pizzo e trasparenze – FOTO

Laetitia Casta, la modella francese di fama internazionale in lingerie in pizzo per la sua copertina: “Magnifique”.

Bella e intensa come poche, Laetitia Casta è la modella francese nota in tutto il mondo. Forse i giovanissimi non ricorderanno, ma la Casta ha portato tutto il suo fascino al “Festival di Sanremo”: era il 1999 ed affiancò Fabio Fazio per la conduzione dell’evento musicale dell’anno.

Del resto la Casta è molto legata all’Italia, dal suo amore infatti con l’attore Stefano Accorsi sono nati due figli, Athena e Orlando. Il profilo Instagram della modella è perfettamente stiloso: non ci sono scatti attinenti alla vita privata, ma solo al suo più grande lavoro e passione: la moda.

Laetitia Casta, pizzo e trasparenze per una foto iconica

Copertine, servizi fotografici e sfilate…insomma, come già abbiamo accennato, le foto contenute sul profilo Instagram sono da mandare in tilt le fashion addicted. Da perfetta professionista, la Casta non perde occasione per mostrare con orgoglio i suoi numerosi lavori.

Come il suo ultimo post che ha raccolto quasi 15 mila like in un’ora, non è poi così difficile comprendere cosa determini il successo di questa foto. Rigorosamente in bianco e nero, appare come una diva di altri tempi. Una donna sofisticata, di classe ma al contempo seducente per non perde occasione per mostrare quella carica erotica che trasmette involontariamente.

Con lo sguardo serio e lo sguardo dolce guarda verso l’obiettivo, circondata da fiori bianchi per rendere lo scatto ancora più suggestivo. “Sublime”, “Magnifique” questi gli aggettivi impiegati sul web per meglio descrivere la foto. Il tocco audace è dato dalla lingerie: rigorosamente in pizzo e nero trattiene le curve della modella creando un gioco seducente.

I commenti provengono da più parti del mondo, un trionfo di cuori per la bellissima Laetitia.

La foto postata di recente fa parte della copertina di GQ Magazine (Francia) del mese di luglio, invece quella con l’ombrellone per Marie Claire agosto. Una vita in copertina, tutte le riviste di moda sono pazze di lei.