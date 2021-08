“Love is in the Air” anticipazioni 4 agosto: Eda perde la memoria

Siamo al terzo appuntamento settimanale con Love is in the Air, la serie tv che sta appassionando milioni di telespettatori italiani ogni giorno

Ed eccoci arrivati al terzo appuntamento settimanale con Love is in the Air, e vi anticipiamo che sarà un episodio ricco di colpi di scena, che ci terrà col fiato sospeso fino alla fine. Eda e Serkan si sono lasciati di recente, la loro storia d’amore è durata solo pochi giorni perché sono arrivati praticamente subito i problemi tra di loro ad ostacolare il loro amore. Nel prossimo episodio, però, succederà qualcosa di decisamente inaspettato sia per i telespettatori che per gli stessi Eda e Serkan.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Infatti Eda cadrà improvvisamente nel bosco e batterà la testa, perdendo in questo modo la memoria. Non perderà tantissimi ricordi, solo quelli recenti e penserà di essere ancora fidanzata con Serkan. Quest’ultimo la porterà dal medico per farla visitare, e lui dirà al giovane imprenditore di tenerla d’occhio tutta la notte e di non farla addormentare. Lui la porta nel suo casale e qui passano la notte insieme: va tutto bene fino a quando Eda non recupera i suoi ricordi e le ritorna in mente tutto quello che è accaduto con Serkan, e soprattutto realizza che Serkan non le ha detto la verità durante le ultime ore che hanno trascorso insieme dove lei ha creduto che fossero ancora una coppia. Avranno una discussione piuttosto accesa in macchina proprio come ai vecchi tempi.

Per scoprire cosa accadrà nei dettagli non ci resta che attendere l’episodio che andrà in onda domani 4 agosto, come ogni giorno su Canale Cinque alle ore 15:30.