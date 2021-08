“Mamma mia che gioia” Le Donatella in shorts inguinali: uno spettacolo – VIDEO

Le Donatella, nuovo video per le sorelle più amate della televisione e dei social che non perdono occasione per diffondere il buonumore.

Bellissime e talentuose Le Donatella, il duo composto dalle sorelle Provvedi che seguiamo sempre con immenso piacere. Le gemelle infatti oltre a possedere una bellezza da togliere il fiato – anche senza trucco sono divine – riescono a catturare con la loro ironia e simpatia travolgente le attenzioni del web.

La forte carica autoironica permette loro di essere sempre virali, sia i video che le foto. L’ultimo post inoltre che le immortala in un ballo di gruppo in perfetto stile “Provvedi” ha mandato in tilt il web. Merito anche di una terza persona che con il suo gesto ha diffuso dolcezza.

Le Donatella, una terza persona si insinua tra loro: di chi si tratta?

