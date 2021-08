Un’apparizione che non lascia indifferenti: Elisa Isoardi è al centro dell’attenzione, battezzata dai suoi fan come la nuova dea della bellezza.

“Avvistata una Sirena in Sardegna“, ed i presupposti per la nascita di una nuova Afrodite vengono messi nero su bianco. La celebre conduttrice toscana e propositiva ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”, Elisa Isoardi è approdata sulle bellissime coste della Sardegna e non ha potuto fare a meno dal condividere alcuni momenti clou della sua vacanza con i suoi fan nelle ultime ore.

L’ex modella italiana, classe 1982, ha pubblicato pochi istanti fa sul suo profilo Instagram un ritratto che non lascia nulla al caso. Alcuni dettagli, che mostrano la conduttrice immersa ed avventurosa in un’oasi naturale incontaminata, lasceranno immediatamente il suo seguito senza parole.

Elisa Isoardi: “dea della bellezza” in costume bianco, décolleté e labbra carnose

