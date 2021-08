“Aiuto, mi gira la testa”. Mercedesz Henger, il bikini è esplosivo – FOTO

Mercedesz Henger, lo scatto in piscina con il bikini che fa salire la temperatura a 40 gradi: in pochissimi minuti l’influencer fa record di likes sui social

Mercedesz Henger è una delle influencer più seguita dei giorni nostri. Se sua madre, Eva Henger, raggiunse la popolarità tramite altri mezzi di comunicazione molti anni fa, adesso che viviamo nell’era dei social, sua figlia Mercedez sta spopolando così. Capelli biondo acceso come quelli della mamma, occhi di ghiaccio e lineamenti incantevoli: Mercedesz è un vero e proprio capolavoro e lo diventa sempre di più ogni anno che passa. Oltre ad essere bellissima è anche molto dolce e spiritosa, ed è anche per questo che è molto seguita.

La figlia di Eva Henger, Mercedesz, continua a conquistare tutti

Mercedesz, infatti, ha quasi ottocentomila followers che ogni giorno la seguono con costanza e con affetto. Ogni scatto che pubblica riceve migliaia di likes, come l’ultimo dove la vediamo in una piscina al coperto e con un bikini fucsia acceso che le fascia perfettamente le sue forme esplosive. In un attimo i suoi fans sono andati in tilt e l’hanno riempita di complimenti, ritenendo fortunato il ragazzo che ha avuto l’onore di scattarle quelle foto. Infatti, in uno specchio posizionato dietro di lei, è possibile scorgere la figura di un uomo con un costume rosso: il ragazzo in questione è Edoardo Ercole, un suo caro amico che è in vacanza insieme a lei. “Beato lui che ha l’onore di vedere tutto questo ben di Dio da vicino” scrive un follow di Mercedez sotto al suo ultimo post pubblicato pochi minuti fa.

Mercedez ogni giorno continua a conquistare tutti attraverso i tanti post che pubblica su Instagram e i momenti di vita quotidiana che condivide con gli amici.